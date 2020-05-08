У десятому випуску найромантичнішого реаліті-шоу країни Холостяк 10 проект залишила Христина.

На початку програми Максим зібрав мам Даши, Віки, Христини та Дани одночасно за одним столом, а потім поговорив з кожною окремо.

Холостяк дійшов висновку, що вони дуже схожі зі своїми доньками.

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– Я переконався, що яблуко від яблуні недалеко падає. Всі мами прекрасні та дуже схожі зі своїми доньками. Дівчата не знають, що я зустрічався з їхніми мамами, – розповів холостяк.

А потім були індивідуальні побачення. Дашу він вчив керувати машиною, Віку – танцювати кізомба, з Христиною попрацював нянею, а з Даною – фотографом.

Також Макс познайомився з сім’ями дівчат та побачив, наскільки вони близькі зі своїми рідними.

У наступному випуску дівчата познайомляться з батьками Максима в Одесі.

Нагадаємо, у дев’ятому випуску шоу Холостяк 10 проект залишила Аліна.

Джерело: СТБ