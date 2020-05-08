34-річний Макс Михайлюк, який став головним героєм 10 сезону романтичного шоу Холостяк, знову опинився за шкільною партою.

Через пандемію коронавірусу МОН організувало для учнів онлайн-уроки, де відомі та успішні українці стають учнями і вивчають новий предмет. Одним із гостей на такому уроці став холостяк Макс Михайлюк. Для ньго викладали англійську мову.

– В силу своєї професії, доводиться вчитися все життя, але як же було класно опинитися знову за шкільною партою, – прокоментував Макс.

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На уроці вчитель розповідала для семикласників тему спорту.

Нагадаємо, освітній проект Всеукраїнська школа онлайн стартував 6 квітня. Щоранку, о 10.00, з понеділка по п’ятницю уроки транслюють українські телеканали.