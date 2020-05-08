Little Big пограбували казино і станцювали на столах у новому кліпі Hypnodancer

Гурт Little Big випустив новий кліп Hypnodancer. У ньому лідер групи Ілліч керує групою бандитів, яка грабує казино.

У кліпі також знявся лідер гурту The Hatters Юрій Музиченко, який представляє банду конкурентів.

За сюжетом, група Ілліча їздить по казино та грабує гравців, гіпнотизуючи їх танцями на столі. В цей час всі ”курять” олівці та фломастери.

В одному з гральних закладів Ілліч зустрічає конкурента – Музиченка. Виникає батл, який закінчується приїздом копів. Їм доводиться об’єднати свої навички, щоб втекти від поліції.

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Є в новому кліпі і відсилання до попередньої пісні Uno, з якою група повинні були виступати на Євробаченні. Фішками є карти з настільної гри Євробачення.

Нагадаємо, на Євробачення 2020, що мало відбутись у Роттердамі, російський гурт Little Big збирався з піснею Uno.

Джерело: Little Big

Фото: Little Big