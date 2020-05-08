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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Оголений Pianoбой презентував новий альбом Заброшка

Український співак і музикант Дмитро Шуров, якого всі знають під псевдонімом Pianoбой, презентував новий альбом Заброшка.

На обкладинці альбому повністю оголений Pianoбой перебуває в оточенні всіх інструментів, які залучалися до роботи над платівкою.

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– Я отримав велике задоволення, записуючи цей альбом – три тижні, звук за звуком, один в кімнаті. У ньому тільки живі інструменти і все, що звучить – є на обкладинці. Рекомендую слухати його від початку до кінця, в улюблених навушниках, – зазначив Шуров.

Pianoбой - Заброшка: прем'єра альбому

Раніше Факти ICTV писали, що Світлана Лобода випустила новинку – сингл Мой. Пісня доступна для прослуховування на всіх цифрових майданчиках.

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