Карантин через пандемію коронавірусу, звичайно, не обійшов і творчих людей, які вже презентували свої пісні, присвячені цій темі.

Факти ICTV зібрали найгучніші прем’єри пісень про карантин.

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ПТП – Карантин

Український репер Потап (ПТП) ще 20 березня презентував кліп на пісню Карантин.

– Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію, особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон, – прокоментував прем’єру музикант.

ПТП – Дома

Репер Потап презентував уже другий трек під час карантину. У новому кліпі про самоізоляцію з другою половинкою знялася і дружина Потапа, співачка Настя Каменських.

– Навіть коли ти закритий у чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в’язницю й атмосфера вимушеного ув’язнення не залишає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе, – зазначає співак.

MOZGI – No Hugs No Kisses

Гурт MOZGI представив трек No Hugs No Kisses, де Потап та його команда торкнулись теми карантину через коронавірус Covid-19.

Гурт назвав головні правила самоізоляції: ніяких обіймів, дотиків та поцілунків – просто дотримуйтесь чистоти.

Б’янка – Пандемия

Нова пісня співачки Б’янки, присвячена пандемії коронавірусу, одразу викликала хвилю обурення. Легковажний текст і напівголі дівчата в кліпі ніяк не пов’язувалися у слухачів з тією трагедією і кризою, яка панує зараз в світі.

Артистка зазначила, що тоді просто не підозрювала про серйозність захворювання, тому дозволила собі з гумором поставитися до горезвісної теми.

– Коли я писала пісню, то сама не розуміла, наскільки все серйозно! Поважайте один одного! Виходьте з дому тільки в разі крайньої необхідності, – заявила Б’янка.

Twenty One Pilots – Level of Concern

Гурт презентував дуже затишний кліп на трек, який вони присвятили самоізоляції. На відео хлопці показали, як можна працювати і записувати пісні в умовах карантину.

До зйомок довелося залучити і дружину соліста колективу Тайлера, і навіть його маленьку дочку.

The Rolling Stones – A Ghost Town

Тему самоізоляції та порожніх вулиць у містах не оминули й мастодонти музичної індустрії, легендарні The Rolling Stones, які вперше за 8 років випустили сингл під назвою A Ghost Town (Життя в місті-примарі).

Marcelle – #CORONAVIRUS

Сингл хіп-хоп-виконавиці Marcelle #CORONAVIRUS намагається боротися із панікою та радить частіше мити руки.

OneRepublic – Better days

Своєю творчістю на карантині потішили відомі рокери OneRepublic. Трек Better days музиканти присвятили пандемії. Пісню вони записали, перебуваючи на самоізоляції. Вона увійде в новий альбом Human, а частина доходів від його продажу буде перерахована благодійному фонду MusiCares Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк скористалася темою карантину і зняла кліп для тих, хто втомився від обмежувальних заходів у зв’язку з коронавірусом. Кліп на трек Stayathome Нікітюк створювала разом із гуртом Patsyki z Franeka.