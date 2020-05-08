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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Премію YUNA 2020 не скасовано: організатори назвали нову дату

Організатори музичної премії YUNA оголосили нову дату проведення дев’ятої церемонії нагородження – 14 вересеня 2020 року.

Згідно з рішенням засновника премії Захура Мохаммада і співзасновника і за сумісництвом генерального продюсера YUNA Павла Шилька, церемонія YUNA 2020 відбудеться, попри всі складнощі та обставини.

Читайте: YUNA 2020 року – список номінантів премії

– Ще в березні після запровадження загальнонаціонального карантину у всієї команди оргкомітету премії не було ніяких сумнівів в тому, що церемонія YUNA відбудеться! Буде це в березні, травні або вересні – не настільки принципове питання. Головне те, що премія пройде тоді, коли це буде безпечно для глядачів, артистів і команди премії. Знаємо та віримо: YUNA must go on!, – заявив Павло Шилько.

Також організатори зазначили, що оголошений раніше список артистів, які виступатимуть на премії, залишається актуальним.

Раніше Факти ICTV писали, що музичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Фото: Інформатор

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