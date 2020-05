Організатори музичної премії YUNA оголосили нову дату проведення дев’ятої церемонії нагородження – 14 вересеня 2020 року.

Згідно з рішенням засновника премії Захура Мохаммада і співзасновника і за сумісництвом генерального продюсера YUNA Павла Шилька, церемонія YUNA 2020 відбудеться, попри всі складнощі та обставини.

– Ще в березні після запровадження загальнонаціонального карантину у всієї команди оргкомітету премії не було ніяких сумнівів в тому, що церемонія YUNA відбудеться! Буде це в березні, травні або вересні – не настільки принципове питання. Головне те, що премія пройде тоді, коли це буде безпечно для глядачів, артистів і команди премії. Знаємо та віримо: YUNA must go on!, – заявив Павло Шилько.

Також організатори зазначили, що оголошений раніше список артистів, які виступатимуть на премії, залишається актуальним.

