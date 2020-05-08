Потап святкує день народження - зворушливе привітання Каменських

Популярна співачка Настя Каменських опублікувала привітання з днем ​​народження своєму чоловікові Потапу.

– Льошо! Ведмедику мій! Коханий і рідний мій чоловіче! Щоранку я прокидаюся з почуттям нескінченної подяки, що можу обіймати, цілувати, кохати тебе і бути просто поруч! Поряд з найніжнішою, найчуттєвішою та найлагіднішою людиною! – написала Каменських.

Також співачка назвала коханого генієм і зазначила, що його внутрішній вогонь ніколи не перестане опромінювати навколишніх.

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– Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ти геній! Нехай твій талант і цей вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для всього світу, не вичерпається ніколи! Та що ж я кажу, звичайно, вона не вичерпається, тому що ти і є цей вічний двигун і генератор сонячного проміння, який пронизує світлом добра і кохання! З днем ​​народження, мій Льошенько, – зазначила співачка.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий український гурт Mozgi випустив новий відеокліп на пісню No Hugs No Kisses. У пісні Потап та його команда торкнулись теми карантину через коронавірус Covid-19.