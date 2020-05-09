У США на 87 році життя помер рок-музикант Літл Річард (Річард Вейн Пенніман). Що стало причиною смерті невідомо.

Літл Річард був одним із засновників рок-н-ролу. Він став відомим у 1950 роки.

Особливо популярним музикант став у 1955 році після виходу пісні Tutti Frutti.

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Літл Річард також записав такі хіти, як Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul. До слова, Tutti Frutti та Long Tall Sally стали особливо популярними, коли їх переспівав Елвіс Преслі.

У 1986 році музиканта одним з перших додали до Зали слави рок-н-ролу. У 1993 році Літл Річард отримав премію Греммі за життєві досягнення.

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Джерело: Rolling Stone

Фото: Rocker Issues