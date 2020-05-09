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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У США від Covid-19 помер дресирувальник Рой Хорн

8 травня 2020 року у США від Covid-19 помер дресирувальник, учасник циркового дуету Siegfried&Roy, який прославився завдяки роботі з білими левами та тиграми, Рой Хорн.

Цирковому артисту було 75 років.

– Світ втратив частину великої магії, але я втратив свого найкращого друга, – повідомив колега та товариш померлого Зігфрід Фішбахер.

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Siegfried & Roy – німецько-американський дует артистів Зігфріда Фішбахер і Роя Хорна. Завдяки роботі з небезпечними, але рідкісними звірями з 1990 по 2003 рік їхнє шоу було найбільш відвідуваним у Лас-Вегасі.

Дресирувальник Рой Хорн помер від коронавірусу

Нагадаємо, від коронавірусу помер актор Аллен Гарфілд, зірка американського кінематографу другої половини XX століття. Смерть викликали ускладнення унаслідок захворювання на Covid-19.

Джерела: CNN, Siegfried&Roy

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