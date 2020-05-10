День матері: як зірки вітають своїх мам

День матері відзначається щорічно у другу неділю травня. Цього року українці святкують його 10 травня.
Сьогодні українці публікують в соцмережах фото зі своїми мамами і пишуть добрі слова на їх адресу. Цьому прикладу послідували і зірки, які постять на своїх сторінках привітання.
Факти ICTV зібрали привітання зірок з Днем матері.
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Раніше військові Збройних сил України привітали українських матерів зі святом. Вони звернулися з привітанням до всіх матерів і побажали, щоб їх ніколи не стосувалася війна.