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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Холостяк Михайлюк показав себе у підлітковому віці разом із мамою

34-річний Макс Михайлюк, який став головним героєм 10 сезону романтичного шоу Холостяк, привітав усіх матерів із їхнім святом.

– Вітаю усіх мам з Днем матері, – написав Михайлюк в Instagram англійською мовою.

Холостяк прикрасив привітання фотографією, на якій його знято разом із мамою.

Холостяк Михайлюк показав себе у підлітковому віці разом із мамою

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Раніше Максим ще не тішив шанувальниць своїми знімками у підлітковому віці.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто залишив шоу Холостяк 10 у десятому випуску.

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