Холостяк Михайлюк показав себе у підлітковому віці разом із мамою

34-річний Макс Михайлюк, який став головним героєм 10 сезону романтичного шоу Холостяк, привітав усіх матерів із їхнім святом.

– Вітаю усіх мам з Днем матері, – написав Михайлюк в Instagram англійською мовою.

Холостяк прикрасив привітання фотографією, на якій його знято разом із мамою.

Читайте: Дякуйте їм кожного дня: Зеленський привітав українок з Днем матері

Раніше Максим ще не тішив шанувальниць своїми знімками у підлітковому віці.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, хто залишив шоу Холостяк 10 у десятому випуску.