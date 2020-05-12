2 сезон серіалу Папаньки розпочав свій показ в Україні 11 травня. Наразі вже вийшло чотири серії нового сезону.

Чим здивують нас герої цього разу, дивіться на Фактах ICTV.

Комедійний серіал Папаньки розповідає історію чотирьох друзів, які живуть в одному будинку. Кожен із них – молодий татусь, який має свої проблеми батьківства та непорозуміння з дружиною.

У 2 сезоні головні герої зустрінуться через пів року після подій 1 сезону. У родині Єгора та Світлани виникнуть фінансові труднощі.

Додаватиме проблем батьку і його син Ігор, який звик до розкішного життя.

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А от у ловеласа Саші з’явиться дорослий син. І хоч чоловік не був готовий до сімейних стосунків, звикати до ролі татуся доведеться швидко.

1-2 серії

У сім’ю Жені повернулася із заробітків дружина Аня. Подружжя дуже скучило одне за одним, однак, усе не може усамітнитися в квартирі з трьома дітьми.

Світла, дружина забезпеченого Єгора, завела собі хобі – ходить на танці.

Офісного працівника Микиту підвищили до керівника відділення банку.

3-4 серії

У дворі, де живуть головні герої, проходять вибори нового глави ОСББ. Женя рішуче налаштований перемогти. Він розраховував на підтримку своїх друзів, однак серед них з’явився конкурент.

Микита страждає від недосипу і втоми. Він забуває дитину вдома, дзвонить через праску і не розуміє, що відбувається.

Що чекає у 5-6 серіях

Микита збирається на роботу – у нього перший день на посаді начальника. Все повинно було бути ідеально, але нова співробітниця Ольга Миколаївна приділяє йому надто багато уваги.

Саша програв Шурику в шашки і тепер змушений зробити Тані пропозицію! Чи виконається бажання хлопчика? І чи зможе Єгор відверто розповісти дружині про свої фінансові проблеми?

До речі, ми також склали список серіалів 2020 року, які варто переглянути на карантині.