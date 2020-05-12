Романтичні комедії – чудовий вибір для тих, кому хочеться відволіктися від сіріх буднів і новин про коронавірус.

Факти ICTV пропонують топ-5 романтичних фільмів про кохання, які можна подивитися як одному, так і в компанії.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про спорт

Чотири весілля та похорон (1994)

Дещо сором’язливий британець Чарльз ніяк не може зустріти своє справжнє кохання, щоб одружитися. Одного разу його покликав близький приятель бути боярином на весіллі, де він і зустрів розкуту американку Керрі. Після бурхливої ночі доля їх ще кілька разів зводила. Однак дівчина виявилася зарученою та готувалася до весілля. Невже знову Чарльз залишиться ні з чим? Та чий все-таки був похорон? Дивіться в романтичному фільмі Чотири весілля та похорон.

10 причин моєї ненависті

Катаріна вчиться в школі, у неї складний характер, який не дає спокою всім іншим. Власне тому інші учні воліють обходити дівчину стороною. Чого не скажеш про її рідну сестру Бьянку, яка є загальною улюбленицею. Вона зацікавлює місцевого красеня Джоуї Доннера і нового учня Кемерона. Однак суворий батько не пускає Бьянку на побачення, поки не піде Кет. Джоуї підкуповує місцевого хулігана Патріка, який готовий позалицятися до Кет. У кого в підсумку буде розбите серце? Та про які 10 причин ненависті йдеться, а головне, до кого?

Мій хлопець – псих (2012)

До слова, картина рясніє зірками кіно: Бредлі Купер, Роберт де Ніро, Дженніфер Лоуренс. А остання навіть здобула Оскар за головну жіночу роль у стрічці.

Пет втратив все – будинок, роботу та дружину. Через складний розрив з коханою йому довелося вирушити до психіатричної лікарні, після якої він оселився у батьків. Пет сповнений рішучості перебудувати своє життя, залишатися позитивним і возз’єднатися зі своєю дружиною. Коли Пет зустрічає Тіффані, загадкову дівчину з власними проблемами, все стає складніше. Тіффані пропонує допомогти Пету відновити зв’язок зі своєю дружиною, але тільки якщо він зробить щось дуже важливе для неї взамін. Про яку угоду йдеться? Чи у фільмі лише один псих?

Щасливого різдва (2019)

Звичайно багато хто почне протестувати, адже який дурень захоче дивитися різдвяний фільм у травні. Однак не поспішайте з висновками. Ця картина для тих, кому просто хочеться посміятися від душі, поспівчувати, місцями поплакати, а в кінці сидіти з розкритим ротом.

У центрі сюжету Катаріна – втілення жіночої версії Поганого Санти, яку грає Емілія Кларк. Дівчині через відсутність грошей доводиться ночувати то тут, то там, хоча поруч є рідна домівка, в яку вона не поспішає.

Її життя отруює песимізм і природна незграбність, а мрія стати співачкою так і залишається мрією. Але одного разу Катаріна в ролі похмільного ельфа за прилавком бачить у вікні ідеального хлопця Тома. І хоча у Тома немає мобільного телефону, йому завжди вдається опинятися поруч у потрібний момент.

Чому Катаріна не хоче бачитися з родиною? Чи стане вона артисткою? А головне, ким виявиться Том?

Це безглузде кохання (2011)

До слова, головні ролі у фільмі зіграли Стів Карелл, Джуліанна Мур, Емма Стоун, Раян Гослінг і його кубики пресу.

Сюжет фільму розповідає нам про Колла Вівера, який розміняв четвертий десяток. Він пуританець та однолюб, який виховує двох дітей, зокрема дорослу дочку. Одного разу він дізнається, що його дружина Емілі зраджує йому і хоче розлучення. Вівер розуміє, що всі мрії його руйнуються.

За склянкою міцного алкоголю та ниття в барі Колл зустрічає Джейкоба – впевненого в собі, заможного ловеласа. Він і береться вчити Вівера життю: стиль, алкоголь і вільні стосунки з дівчатами.

Як розкутість допоможе повернути Коллу кохання? А також, чому Джейкоб стане не просто другом для Вівера?

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав кращі фільми і серіали 2019 року.