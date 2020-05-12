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Одеський кінофестиваль перенесли на осінь

Міжнародний одеський кінофестиваль через карантинні обмеження, спричинені пандемією коронавірусу, перенесли на осінь 2020 року.

ОМКФ, який традиційно проходить у липні, цьогоріч відбудеться з 25 вересня по 3 жовтня. Кінофестиваль пройде в онлайн-форматі.

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Окрім онлайн-формату, фестиваль планує провести традиційний показ фільму під відкритим небом (Open air film performance) на Потьомкінських сходах в Одесі.

Оновлені правила 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосять найближчими днями. Інформацію щодо придбання фестивальних абонементів для онлайн-фестивалю додатково оголосять на офіційних платформах ОМКФ.

Нагадаємо, організатори Оскара оголосили, що через пандемію коронавірусу вперше допустять до відбору фільми, які не виходили в прокат.

Джерело: Odesa International Film Festival

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