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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Перший онлайн-концерт Євробачення 2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі скасували через пандемію коронавірусу, однак організатори запропонували альтернативний формат.

Онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 і 14 травня, а 16-го – в день фіналу – відбудеться спеціальне шоу під назвою Europe Shine a Light.

Читайте: Europe Shine a Light: де і коли дивитися онлайн-концерт

Однак глядацького голосування  цього року не буде.

12 травня виступлять країни-учасниці у тому порядку, в якому вони мали б вийти на сцену в Роттердамі.

Крім того, в першому онлайн-концерті Євробачення виступить й український гурт Go-A. Концерт запланований на 22.00 за київським часом.

Дивіться перший концерт Євробачення 2020 в онлайн-форматі:

Порядок виступів  на першому концерті Євробачення 2020: 

  • Австралія
  • Білорусь
  • Ірландія
  • Литва
  • Північна Македонія
  • Росія
  • Словенія
  • Швеція
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Ізраїль
  • Мальта
  • Норвегія
  • Румунія
  • Україна

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.

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