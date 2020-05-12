Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі скасували через пандемію коронавірусу, однак організатори запропонували альтернативний формат.
Онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 і 14 травня, а 16-го – в день фіналу – відбудеться спеціальне шоу під назвою Europe Shine a Light.
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Однак глядацького голосування цього року не буде.
12 травня виступлять країни-учасниці у тому порядку, в якому вони мали б вийти на сцену в Роттердамі.
Крім того, в першому онлайн-концерті Євробачення виступить й український гурт Go-A. Концерт запланований на 22.00 за київським часом.
Дивіться перший концерт Євробачення 2020 в онлайн-форматі:
Порядок виступів на першому концерті Євробачення 2020:
- Австралія
- Білорусь
- Ірландія
- Литва
- Північна Македонія
- Росія
- Словенія
- Швеція
- Азербайджан
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Ізраїль
- Мальта
- Норвегія
- Румунія
- Україна
Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.
Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.