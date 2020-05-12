Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі скасували через пандемію коронавірусу, однак організатори запропонували альтернативний формат.

Онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 і 14 травня, а 16-го – в день фіналу – відбудеться спеціальне шоу під назвою Europe Shine a Light.

Читайте: Europe Shine a Light: де і коли дивитися онлайн-концерт

Однак глядацького голосування цього року не буде.

12 травня виступлять країни-учасниці у тому порядку, в якому вони мали б вийти на сцену в Роттердамі.

Крім того, в першому онлайн-концерті Євробачення виступить й український гурт Go-A. Концерт запланований на 22.00 за київським часом.

Дивіться перший концерт Євробачення 2020 в онлайн-форматі:

Порядок виступів на першому концерті Євробачення 2020:

Австралія

Білорусь

Ірландія

Литва

Північна Македонія

Росія

Словенія

Швеція

Азербайджан

Бельгія

Хорватія

Кіпр

Ізраїль

Мальта

Норвегія

Румунія

Україна

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.

Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.