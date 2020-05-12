Пишні квіти і папуга: Кім Кардашян влаштувала топлес-фотосесію на карантині

Зірка реаліті Keeping Up With The Kardashians, дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян потішила шанувальників пікантним знімком.
На фото Кім позувала топлес, прикривши груди вінком із пишних білих квітів у тропічному стилі.
Зйомка проводилась у рамках нової рекламної кампанії косметичного бренду Кім Кардашян KKW Beauty.
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Tropical vibes ???? ???? I’m wearing @kkwbeauty 90s Supermodel Lip Liner, 90s Supermodel Matte Lipstick, KKW x Winnie Secret Gloss, Bronze Heaven Eyeshadow Palette, Classic Shimmer Blush Palette and Skin Perfecting Body Shimmer in Rose Gold. Shop my look now at KKWBEAUTY.COM ???? @donnatrope Make Up: @maryphillips Hair: @chrisappleton1
Світлину прокоментувала сестра Кім Хлої Кардашян, звернувши увагу на папугу, який сидів у неї на плечі.
У відповідь Кім поскаржилась, що під час зйомки папуга встиг “наслідити” на неї. Кажуть, це на удачу – додала Кім.
Нагадаємо, молодша сестра Кім Кардащян Кайлі Дженнер вдруге визнана наймолодшим мільярдером у світі за версією журналу Forbes.