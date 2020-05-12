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Пишні квіти і папуга: Кім Кардашян влаштувала топлес-фотосесію на карантині

Зірка реаліті Keeping Up With The Kardashians, дружина репера Каньє Веста Кім Кардашян потішила шанувальників пікантним знімком.

На фото Кім позувала топлес, прикривши груди вінком із пишних білих квітів у тропічному стилі.

Зйомка проводилась у рамках нової рекламної кампанії косметичного бренду Кім Кардашян KKW Beauty.

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Світлину прокоментувала сестра Кім Хлої Кардашян, звернувши увагу на папугу, який сидів у неї на плечі.

Пишні квіти і папуга: Кім Кардашян влаштувала топлес-фотосесію на карантині

У відповідь Кім поскаржилась, що під час зйомки папуга встиг “наслідити” на неї. Кажуть, це на удачу – додала Кім.

Нагадаємо, молодша сестра Кім Кардащян Кайлі Дженнер вдруге визнана наймолодшим мільярдером у світі за версією журналу Forbes.

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