Популярні артисти DZIDZIO та Оля Цибульська представили нову дуетну пісню Киця.

До слова, співаки три роки тому вже презентували спільну пісню під назвою Чекаю. Цьом. Тоді їх кліп став один з найпопулярніших в українському YouTube.

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– Може щось і було? З моменту прем’єри хіта Чекаю. Цьом ні Оля, ні DZIDZIO не коментували чутки про свій роман. Рівно через три роки в новій дуетній пісні Киця вони знову їх не коментують. Але кажуть мяу і просять читати між рядків, – йдеться в описі ролика.

Режисером музичного відео виступила Роксолана Кравчук.

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