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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Читайте між рядків: DZIDZIO та Оля Цибульська презентували кліп на пісню Киця

Популярні артисти DZIDZIO та Оля Цибульська представили нову дуетну пісню Киця.

До слова, співаки три роки тому вже презентували спільну пісню під назвою Чекаю. Цьом. Тоді їх кліп став один з найпопулярніших в українському YouTube.

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– Може щось і було? З моменту прем’єри хіта Чекаю. Цьом ні Оля, ні DZIDZIO не коментували чутки про свій роман. Рівно через три роки в новій дуетній пісні Киця вони знову їх не коментують. Але кажуть мяу і просять читати між рядків, – йдеться в описі ролика.

Режисером музичного відео виступила Роксолана Кравчук.

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