У п’ятницю, 15 травня, відбудеться 11 випуск найромантичного проекту Холостяк 10.

За троянду боротимуться Даша, Віка і Дана. У проекті Холостяк 2020 Макс познайомить дівчат зі своїми батьками. Він упевнений, що вони допоможуть розвіяти сумніви і визначитися, хто залишиться в фіналі.

У 10 випуску холостяк відправився на індивідуальні побачення з мамами учасниць проекту. Він дізнався у них деякі подробиці життя їх дочок.

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Однак в 10 випуску проект покинула Христина. Макс засумнівався в її чесності та щирості, тому попрощався.

Раніше 34-річний Макс Михайлюк, який став головним героєм 10 сезону романтичного шоу Холостяк, привітав усіх матерів із їхнім святом.