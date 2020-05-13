Ціна правди і скандальне ДАУ: топ-30 фільмів за версією The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів, куди увійшло 30 кінострічок, серед яких – фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії Ціна правди.

Ця робота номінувалася на головну нагороду 69-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Фільм Ціна правди розповідає історію молодого репортера Гарета Джонса і показує Голодомор в Україні 1932-1933 років його очима. Повернувшись додому після подорожі до СРСР, Гарет Джонс намагається розповісти світові правду про геноцид українського народу і злочини сталінського режиму.

У рейтинг також увійшов російський фільм ДАУ. Наташа. Скандал розгорівся через те, що в одній із частин Дау. Дегенерація, яка з’явилася у вільному доступі 15 квітня, було безліч кадрів тортур над людьми. До зйомок одного з епізодів нібито залучали немовлят з харківських дитячих будинків.

Читайте: Тортури над немовлятами на зйомках Дау. Дегенерація: прокуратура завела справу

Топ-30 фільмів за версією The Guardian

1917

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про двох молодих солдатів, які отримують особливо важливе завдання від командування. На його виконання у них є близько восьми годин, і за цей час їм потрібно потрапити в тил ворога, щоб врятувати життя 1,6 тис. осіб.

Неограновані коштовності

Трилер з Адамом Сендлером у головній ролі розповідає про ювеліра й азартного гравця Говарда, який повинен повернути дорогоцінний камінь, щоб розрахуватися з боргами.

Хвилі

Сюжет музичної драми розповідає про афроамериканську сім’ю, що живе в передмісті. Після втрати дружини глава сімейства продовжує життя зі своєю новою обраницею, у той час, коли діти проходять через непростий період дорослішання.

Дитя погоди

Аніме розповідає захопливу історію кохання юного втікача з Токіо, який закохується в “сонячну” дівчину, яка може керувати погодою.

Історія Девіда Копперфілда

Сюжет заснований на однойменному романі Чарльза Діккенса і розповідає історію Девіда Копперфілда, який тікає від важкого життя і знаходить свою багату тітку Бетсі Тротвуд, щоб досягти успіху в прагненні бути письменником і джентльменом.

Чудовий день у нашому районі

Біографічна драма розповідає історію дружби цинічного журналіста Тома і телеведучого Фреда Роджерса. Том погоджується написати про Фреда статтю, але настроєний скептично. Тим часом харизматичність і добродушність Фреда змінюють ставлення журналіста.

До речі, про дерева

Документальний фільм суданського режисера розповідає про чотирьох літніх суданських кінематографістів, які борються за те, щоб відродити старий кінотеатр і привернути увагу громадськості до історії суданського кіно.

Маяк

Хорор з Робертом Паттінсоном і Вільямом Дефо розповідає про двох доглядачів маяка, яким доведеться провести чотири непрості тижні в ізоляції від людей на віддаленому острові біля узбережжя Нової Англії.

Паразити

Фільм розповідає про заплутані стосунки між багатою та бідною родиною у сучасній Південній Кореї.

До рейтингу найкращих фільмів також увійшли:

Темні води;

Портрет дівчини у вогні;

Справжня історія банди Келлі;

Метелик-білянка;

Віталіна Варела;

Ідеальний кандидат;

Домени;

А потім ми танцювали;

Бакурау;

Міс Погана Поведінка;

Правда;

Віваріум;

Та, якої не було;

Тато, здохни;

Історія Beastie Boys;

Цирк Книги;

Моффі;

ДАУ. Наташа;

Асистентка.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2019 року.