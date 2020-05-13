Майже два місяці на карантині, без зйомок, концертів, гастрольних турів – для багатьох українських зірок самоізоляція стала справжнім випробуванням.

Відомий телеведучий та гуморист Дмитро Танкович тепер з ранку до ночі проводить на будівельному майданчику. До того ж, Каже, нарешті, в нього з’явився час на свою п’ятирічну доньку.

Для співачки Злати Огнєвіч заняття допомагають тримати в тонусі професійний голос та ще й зміцнювати легені – завдяки тренуванню дихання.

Артистка Дизель Студіо Яна Глущенко тільки й мріє повернутися на сцену. Від улюблених виступів Яну не відірвало навіть народження сина. Майже одразу після пологів артистка повернулася на роботу – як раптом оголосили карантин.

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Зірковий актор-холостяк Олексій Тритенко дотримується правил карантину. У перші кілька тижнів навіть не виходив з квартири. Незважаючи на те, що акторська робота на театральних підмостках та знімальних майданчиках зараз на паузі, він розвиває інші таланти – малює картини та пише сценарії до майбутніх фільмів.

Гурт Без обмежень успішно виступив на першому в Україні онлайн-весіллі. Рок-музикантів з допомогою відеозв’язку слухали не лише молодята, а й 70 гостей з п’яти країн світу. Тож, відчувши як це працює, артисти готують для своїх шанувальників ще більш незвичний сюрприз – безпечний автоконцерт. Єдиний нюанс: щоб побувати на ньому – потрібен автомобіль.

Попри карантин, дизайнер Анастасія Іванова вирішила не відкладати представлення своєї нової колекції і вийшла в онлайн. А щоб бути в карантинному тренді, одяг прикрасила спеціально розробленими аксесуарами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як футболіст порушив карантин, щоб відпочити на яхті із зіркою Pornhub.