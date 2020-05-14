Другий онлайн-концерт учасників пісенного конкурсу Євробачення 2020 відбудеться о 22.00 сьогодні, 14 травня.

Через пандемію коронавірусу міжнародний пісенний конкурс Євробачення довелося скасувати, однак організатори вирішили, що залишати меломанів без свята неможна, тому запустили альтернативний варіант концертів.

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Глядачі зможуть побачити відео країн-учасниць у тому порядку, в якому вони мали б вийти на сцену в Роттердамі у другому півфіналі.

Дивіться другий концерт Євробачення 2020 в онлайн-форматі:

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі скасували через пандемію коронавірусу, однак організатори запропонували альтернативний формат.

Онлайн-концерти будуть показані в дні півфіналів 12 і 14 травня, а 16-го – в день фіналу – відбудеться спеціальне шоу під назвою Europe Shine a Light.