Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) поділилася звісткою про народження першої дитини.
Сина назвали Олександр.
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Чоловік співачки Євген Філатов також опублікував фото з сином.
– Філатов Олександр Євгенович, – написав щасливий батько.
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Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком. У нього народилися дівчинка та хлопчик.