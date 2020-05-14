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Фронтвумен гурту ONUKA народила первістка

Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) поділилася звісткою про народження першої дитини.

Сина назвали Олександр.

 

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Сьогодні нас вже четверо

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Читайте: В Ілона Маска народилася шоста дитина

Чоловік співачки Євген Філатов також опублікував фото з сином.

– Філатов Олександр Євгенович, – написав щасливий батько.

 

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Филатов Александр Евгеньевич

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Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком. У нього народилися дівчинка та хлопчик.

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