Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) поділилася звісткою про народження першої дитини.

Сина назвали Олександр.

View this post on Instagram Сьогодні нас вже четверо A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on May 14, 2020 at 6:03am PDT

Читайте: В Ілона Маска народилася шоста дитина

Чоловік співачки Євген Філатов також опублікував фото з сином.

– Філатов Олександр Євгенович, – написав щасливий батько.

View this post on Instagram Филатов Александр Евгеньевич A post shared by The Maneken (@themaneken) on May 14, 2020 at 6:42am PDT

Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком. У нього народилися дівчинка та хлопчик.