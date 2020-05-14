М’язи пам’ятають: Яна Глущенко похизувалася шпагатом

Українська акторка та учасниця Дизель шоу Яна Глущенко опублікувала фото, де похизувалася своєю розтяжкою.
– Я можу ось так. На шпагат сіла ще у дитинстві в чотири роки, а м’язи і досі пам’ятають. Так, таке буває, – написала Глущенко.
Акторка додала, що сама здивувалася, коли помітила, що у дорослому віці може сісти на поперечний та продовжній шпагати.
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Я могу вот так Опережая ваши вопросы, скажу, что на шпагат села в детстве, года в четыре И мышцы до сих пор помнят! Да, оказывается такое бывает ⠀ Сама удивилась, когда узнала об этом, будучи взрослой Могу и на поперечный, и на продольный ⠀ Сегодня уже проверила А какие скрытые таланты у вас? #янаглущенко #дизельстудио #дизельшоу #dizelshow #спорт #растяжка #шпагат #скрытыйталант #киев #украина
До речі, Арнольд Шварценеггер показав, як тренується вдома на карантині.
72-річний актор продемонстрував свою фізичну форму та як потрібно робити шпагат на кухонному столі.
Він показав, що потрібно спочатку тягнутись руками до однієї ноги, а потім до іншої. Проте у кінці відео Арнольд Шварценеггер розкрив секрет такої гнучності. На кухонному столі був муляж ніг, а сам актор просто нахилявся над ними.