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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Меладзе оголосив кастинг. Шанувальники думають, що з ВІА Гри йде Герцег

Продюсер Костянтин Меладзе оголосив кастинг для дівчат в Instagram.

– Ти маєш яскраву і унікальну зовнішність? Твоя рішучість не знає перешкод, а харизма б’є розрядами струму? Тоді ти точно та, хто нам потрібна! – йдеться в повідомленні продюсерського центру Meladzе Music.

Щоб взяти участь необхідно розмістити пост з хештегом #КастингМеладзе в своєму профілі Instagram з відео зі співом, фото без ретуші і фото в повний зріст.

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Оголошення закінчується хештегом ВІА Гра.

У коментарях шанувальники гурту припустили, що кастинг організували через можливе звільнення співачки Еріки Герцег.

Зірка залишила свій коментар під публікацією – емодзі у вигляді з’єднаних в молитві рук.

– Еріка, вдалого сольного плавання, – написали їй підписники.

 

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Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

Раніше Віра Брежнєва видалила з Instagram майже всі фото з Костянтином Меладзе, якого підозрюють у романі з учасницею гурту ВІА Гра Ерікою Герцег. У соцмережі залишилося чорно-біле фото Брежнєвої з чоловіком, яке вона опублікувала в травні 2019 року.

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