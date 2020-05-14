Пройшли половину шкільної програми – Тарас Тополя розповів про карантин вдома

Під час карантину фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя почав більше часу проводити з дружиною та дітьми.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

За словами Тараса, особливо важко йому далося дистанційне шкільне навчання.

– Мій страший син Роман зараз в першому класі. За час карантину ми з дружиною знову пройшли половину шкільної програми. Щодня по буднях ми проводили вагому частину дня за домашніми завданнями. Спочатку навіть плакали, дратувалися, але потім заспокоювалися.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia) 25 Бер 2020 р. о 6:37 PDT

Тарас поскаржився, що часу на саморозвиток часто не вистачає, однак все ж плюси у карантині є.

– Коли ми з дружиною, як постійно гастролюючі артисти, залишилися вдома, то зрозуміли, як мало часу проводили із дітьми. Перший місяць ми насичували наше спілкування – це те, за чим ми дуже скучили. Але якщо йдеться про саморозвиток, то коли в тебе вдома двоє маленьких дітей – для мене це нереально!

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Також лідер гурту Антитіла розповів про стан своєї вагітної дружини, співачки Альоши.

– Альоша емоційно переживала перші тижні карантину, але не думаю, що це пов’язано з її гормональним станом. Вдома вона почала багато готувати, і діти їй у цьому допомагають. Кілька разів ми всі разом робили генеральне прибирання. Я обрав найкращу дружину!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger) 1 Тра 2020 р. о 4:37 PDT

Узагальнюючи вплив карантину на себе та родину, Тарас поділився, що вперше за довгий час відчув себе комфортно.

– Справа в тому, що я – інтроверт. Мені так комфортно. Я сумую за концертами, особливо за енергетикою, – додав він.

Згадуючи про заплановані виступи свого гурту, співак нагадав, що від перенесення концертів через каратин постраждали не тільки шанувальники, а й сотні працівників індустрії шоу-бізнесу.

– На 2020 рік у гурту Антитіла було заплановано 50 концертів, а крім цього є ще Дні міст та корпоративні заходи. Виходить, що усі люди, які дотичні до організації цих заходів, зараз залишилися без роботи. Частину концертів ми перенесли на вересень, оскільки декілька з них заплановано на стадіонах, а для цього потрібна тепла погода.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку кращих хітів, присвячених карантину та пандемії Covid-19.

Фото: Антитіла FAN