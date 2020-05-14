Святослав Вакарчук: співак і політик

Святослав Вакарчук – відомий український музикант, соліст і лідер гурту Океан Ельзи. Співакові належить авторство більшості текстів і музики для пісень гурту.

За успішною музичною кар’єрою ховається професія фізика. Святослав кандидат фізико-математичних наук, автор кількох наукових робіт.

Кандидатську писав про суперсиметрію електронів, а потім так назвав платівку та одну з композицій в альбомі – Susy, що є скороченою формою цього ж слова.

Коли Святослав закінчив університет, перед ним був вибір – поїхати за кордон і продовжити навчання та кар’єру вченого-фізика, або залишитися в Україні і продовжувати займатися музикою.

Він обрав друге.

Творчість

Мало хто знає, що раніше гурт називався Клан тиші, але після відходу Андрія Голяка назва змінилася на Океан Ельзи.

У 1998 році ОЕ переїхали в Київ і випустили свій дебютний альбом Там, де нас нема, який одразу приніс хлопцям всеукраїнську популярність. З тих пір група не припиняє роботу – регулярно виходять альбоми, а хітові композиції очолюють вітчизняні чарти.

Сьогодні Океан Ельзи – одні з небагатьох, хто збирає на концертах цілі стадіони.

Політична діяльність

Святослав Вакарчук став одним з облич Майдану – поряд з Русланою і Олегом Скрипкою з ВВ.

Музикант є послом доброї волі ООН, займався безліччю соціальних і культурних проектів.

У 2007 році вирішив йти у велику політику і став народним депутатом. Довго у політиці співак не залишився. Через рік він виступив з гучною заявою про складення повноважень депутата.

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Наступна революція в Україні також не залишила Вакарчука байдужим – він став активним учасником акцій протесту на Майдані. У грудні 2013-го Океан Ельзи зіграв на Майдані безкоштовний концерт в оригінальному складі.

У 2015 році співак став учасником світової програми Єльського університету, який готує нових світових лідерів.

Поява Вакарчука у президентських рейтингах стала найбільш обговорюваною темою ще задовго до виборів. Йому пророкували хороший рейтинг, але Святослав довго мовчав про свої політичні амбіції.

8 травня 2019 року журналісти дізналися, що Святослав Вакарчук братиме участь у парламентських виборах, після чого він представив свою команду. Партія Голос подолала виборчий поріг та зайняла свої парламентські крісла у Раді.

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Після кількох місяців роботи 11 березня 2020 року Святослав Вакарчук оголосив, що більше не займатиме посаду лідера партії.

– На партійному з’їзді Голос обрав новою головою найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик, яка уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами. Разом – сила, – написав Вакарчук.

Це рішення він мотивував тим, що хоче більше зосередитись на політиці і приводити до влади нових людей.

– Коли партія Голос була тільки створена, то я тоді теж не був головою партії. Головою партії тоді була Юлія Клименко. Після виборів я став головою партії. Ну, ну будемо вважати, що це планова ротація, бо ми з самого початку казали, що це партія не лідерського типу, а партія різних людей. По-друге, це звільняє мені руки і час, бо я більше часу можу зосередитись на політиці. Бо я з самого початку казав, що моє задання привести нових людей в політику, а також надихати їх і об’єднувати. От зараз у мене набагато часу більше для цього, – зазначив народний депутат.

4 квітня цього року у житті співака сталася трагічна подія – помер його батько Іван Вакарчук.

– Сьогодні не стало мого найближчого друга. Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще, ніж будь-хто на цій Землі, – написав Святослав.