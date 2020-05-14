Вакарчуку – 45! Цікаві факти і найкращі пісні Океану Ельзи (ТЕСТ)

Святослав Вакарчук – один із найпопулярніших артистів України і дуже різностороння особистість. У 2005 він отримав Заслуженого артиста України, від 2007 до 2008 був народним депутатом України шостого скликання, а у 2009 став кандидатом фізико-математичних наук.

Сьогодні голос Святослава надихає багатьох українців, а його твіти знаходять тисячі однодумців.

Минулого року, у травні, Вакарчук представив свою політичну партію – Голос, яка пройшла до Верховної Ради у складі 20 осіб.

Потрібно кожному змінювати щось у собі. Якщо ти станеш іншим, і навколо тебе мільйон людей стануть іншими, то і країна почне змінюватися.

Ми також зібрали кілька цікавих фактів про легендарного співака.

Майбутній рокер закінчив музичну школу, навчившись грати на не зовсім рок-інструментах – баяні та фортепіано.

Аспірантом Вакарчук пробув цілих 13 років. Активна музична діяльність кінця 90-их – початку 2000-их не давала багато часу для науки.

Вакарчук є автором відомої пісні Він чекає на неї, виконавцем якої є Олександр Пономарьов. Цю пісню Океан Ельзи грала у рамках концертної програми Тихий Океан на початку 2004 року.

У Вакарчука є два сольних проекти, записаних без Океану Ельзи. Вони втілилися в альбоми Вночі і Брюсель.

Вакарчук цікавиться японською культурою та буддизмом, але особливо не афішує це.

Серед своїх улюблених письменників він називає японців Юкіо Місіму і Харукі Муракамі, хоча найулюбленішим вважає Івана Франка.

Співак допомагає воїнам АТО через свій благодійний фонд Люди майбутнього.

Читайте: Святослав Вакарчук: від фізика до політика

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