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Вигнав з дому в розпал пандемії: Мері-Кейт Олсен розлучається із Саркозі

Відома голлівудська актриса Мері-Кейт Олсен розлучається з французьким банкіром Олів’є Саркозі, зведеним братом екс-президента Франції Ніколя Саркозі.

У судових документах йдеться, що чоловік жорстоко вигнав 33-річну актрису з дому в Нью-Йорку в розпал пандемії.

Заяву Мері-Кейт подала 17 квітня, проте через пандемію коронавірусу нью-йоркські суди тоді не приймали документи, тоді актрисі довелося клопотання про термінове розлучення.

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– Мій чоловік розірвав договір оренди на нашу квартиру в Нью-Йорку без моєї згоди. Він чекає, що я поїду з дому в понеділок, 18 травня. Я шокована від того, що мій чоловік намагається позбавити мене дому, в якому ми жили, і якщо він цього доб’ється, я ризикую втратити свою особисту власність, – заявила Мері-Кейт Олсен.

За її словами, через пандемію у неї немає можливості знайти нове житло та боїться, що Саркозі буде розпоряджатися її речами і сімейним майном.

Раніше Факти ICTV писали, що актриса Джулія Робертс розлучається з оператором Даніелем Модером. Ніби то у пари давно були негаразди у стосунках, проте карантин та постійне перебування разом остаточно підштовхнули подружжя до кардинального рішення.

Джерело: Page Six

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