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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Alina Pash, Бабкін і ще 13 зірок об’єдналися заради кліпу про толерантність

Alina Pash, Сергій Бабкін, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine та інді-музиканти записали спільний маніфест толерантності Різні.Рівні, який покликаний довести: всі – різні, всі – рівні.

Вперше п’ятнадцять зірок об’єдналися навколо ідей толерантності і прийняття, щоб через музику донести українцям важливу думку: ми всі рівні, незалежно від гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації.

Читайте: Читайте між рядків: DZIDZIO та Оля Цибульська презентували кліп на пісню Киця

Раніше Факти ICTV писали, що популярна українська співачка Настя Каменських презентувала романтичний кліп на пісню Воспоминания.

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