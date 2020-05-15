Alina Pash, Сергій Бабкін, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine та інді-музиканти записали спільний маніфест толерантності Різні.Рівні, який покликаний довести: всі – різні, всі – рівні.

Вперше п’ятнадцять зірок об’єдналися навколо ідей толерантності і прийняття, щоб через музику донести українцям важливу думку: ми всі рівні, незалежно від гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації.

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