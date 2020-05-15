Гастролі – лише уві сні: в СБУ нагадали реперу Гуфу про заборону на в’їзд до України

Служба безпеки України нагадала реперу Гуфу про заборону на в’їзд на територію України. Громадянин РФ Олексій Долматов не може перетинати український кордон до 2021 року.

Напередодні репер анонсував тур містами України.

– Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму до 1 березня 2021 року, – повідомили у СБУ.

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У СБУ уточнили, що найближчим часом репер може відвідати Україну лише уві сні.

Нагадаємо, раніше репер Гуф пояснив, чому виступав у анексованому Криму. За його словами, він влаштовував концерти на півострові, тому що там платять.