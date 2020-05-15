Хакери отримали особисті дані Мадонни, Елтона Джона і Майка Тайсона

Нью-йоркська юридична фірма Grubman Shire Meiselas & Sacks, яка працює із зірками світового рівня, стала жертвою атаки хакерів.

З юристами цієї компанії співпрацюють Мадонна, Елтон Джон, Роберт Де Ніро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Нікі Мінаж та інші.

Окрім цього, фірма представляла інтереси таких світових компаній, як HBO, Spotify, Playboy Enterprises та інших.

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Керівництво компанії підтвердило витік інформації із серверів: загалом було викрадено 756 Гб даних.

Зазначається, що окрім робочих угод та контрактів, в руках хакерів опинилися адреси та мобільні номери знаменитостей.

В мережі уже з’явився контракт Мадонни на один з її гастрольних турів.

За повернення інформації даних вимагали $21 млн, однак юридична фірма відмовилась від переговорів та передала матеріали справи до ФБР.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мадонна зізналася, що перехворіла на коронавірус. За її словами, це сталося під час березневого турне у Парижі.

Джерело: Page Six