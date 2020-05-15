PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Холостяк 2020: найсексуальніші учасниці шоу (ГОЛОСУВАННЯ)

На СТБ 6 березня стартувало шоу Холостяк 2020. Спочатку було знайомство холостяка з учасницями шоу та їхнє офіційне представлення. Потім з ефіру в ефір почалася справжня боротьба за серце Макса Михайлюка.

Побачення дівчат із холостяком проходять у різному форматі та навіть у різних країнах, а теми з кожним випуском стають дедалі інтимнішими.

Макс Михайлюк – власник льотної школи у США, який вирішив, що йому час знайти свою другу половинку.

Цікаво, що вперше за 10 сезонів шоу, холостяк відмовився вручати троянду першого враження.

Читайте: Пілот із США став новим Холостяком – що відомо про Михайлюка

Факти ICTV зібрали всіх дівчат, щоб ви могли визначитися, хто з учасниць найсексуальніша.

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок, і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка