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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Хто потрапив до фіналу шоу Холостяк

До фіналу Холостяк 10 сезон пройшли Дана та Даша. В 11 випуску Холостяк за троянду також боролась Віка.

Першою розу отримала Даша, а от Дану холостяк викликав на індивідуальну розмову.

Макс познайомив дівчат зі своїми батьками. Він був певен, що вони допоможуть розвіяти сумніви і визначитися, хто залишиться в фіналі.

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Довгоочікувана зустріч з батьками пройшла в Одесі – рідному місті Максима.

Для індивідуальних побачень з дівчатами холостяк обрав свої улюблені місця, де раніше часто бував.

Раніше головний герой 10 сезону романтичного шоу Холостяк 34-річний Макс Михайлюк привітав усіх матерів із їхнім святом.

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