Американський музикант Moby представив новий альбом All Visible Objects.

Це сімнадцятий альбом виконавця, в якому артист повертається до звичної танцювальної електроніки.

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Тексти пісень в All Visible Objects присвячені гостросоціальним темами: захисту тварин, глобальному потеплінню, політиці Дональда Трампа і правам людей.

– Це про усіх нас. Місія релізу The Indivisible Project – культивувати масовий рух місцевих незалежних груп для вибору прогресивних лідерів, реалізації сміливої політики, відновлення нашої демократії, – розповів Moby.

Раніше Факти ICTV писали, що фінські симфо-металісти Nightwish представили свій новий, дев’ятий студійний альбом Human. : II: Nature.