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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Настя Каменських у новому кліпі показала архівні романтичні кадри з Потапом

Популярна Українська співачка Настя Каменських презентувала романтичних кліп на пісню Воспоминания. Відео було знято у дворі будинку артистки.

Крім того, ролик, переповнений архівними, романтичними кадрами Насті Каменських та її чоловіка Потапа.

– У ньому зібрані фото та відео щасливих спогадів, багато романтики і посмішок, які в один затишний вечір надихнули мене на цю пісню і перетворилися в кліп, який я зняла прямо у себе вдома! – зазначила NK.

Авторами пісні стали Настя Каменських і Потап.

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– І живіть так, щоб хотілося згадати кожен свій день! Не важливо, де ви зараз і де ви будете – в будь-якому куточку планети, на відпочинку чи будинку, у великому мегаполісі чи на дачі, з друзями, з коханою людиною – де б ви не знаходилися, цінуєте і колекціонуйте свої спогади, – побажала співачка .

Раніше Факти ICTV писали, що популярні артисти DZIDZIO та Оля Цибульська представили нову дуетну пісню Киця.

Фото: kamenskux

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