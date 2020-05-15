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Факти / Шоу-бізнес / Музика

По секрету: Макс Барських презентував оду жіночій красі

Співак Макс Барських презентував кліп на пісню По секрету, який присвячений жіночій красі, як найвищій силі природи.

– Піснею і кліпом мені хотілося створити портрет сучасної жінки, підкреслити його багатогранність: від юної спокусливої Лоліти до яскравої фурії, – зазначив Макс Барських.

Кліп знімався в Лос-Анджелесі, щоб знайти головну героїню, довелося провести кастинг, в якому брали участь більше 100 дівчат-моделей з різних країн.

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Практично вся робота над створенням нового відео від першого дня кастингу до постпродакшну фінального кадру проходила в режимі онлайн між Києвом і Лос-Анджелесом, а сам знімальний процес зайняв чотири доби.

Технічною особливістю кліпу є той факт, що весь матеріал відзнятий на вінтажну кінокамеру 8 mm.

По секрету – четвертий трек з шостого альбому Макса Барських 1990.

Раніше Факти ICTV писали, що популярна українська співачка Настя Каменських презентувала романтичний кліп на пісню Воспоминания.

Фото: max_barskih

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