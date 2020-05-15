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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Рікі Мартін злився у пристрасному поцілунку зі своїм коханим на камеру

Відомий співак з Пуерто-Ріко Рікі Мартін показав, як він проводить час на карантині зі своїм коханим. Відомо, що партнером артиста є художник Джован Йосеф.

У Instagram Рікі Мартін опублікував пікантне відео, на якому пристрасно цілує свого партнера.

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– Пуерто-Ріко і Сирія представляють! Брат, дякую, що зробив нас частиною повідомлення. Яка красива лірика! – написав Рікі Мартін, підкріпивши повідомлення хештегом, який перекладається, як “до кінця світу”.

 

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@residente ¡Aquí #PuertoRico y #Syria representando! Hermano, gracias por hacernos parte del mensaje. ¡Que hermosa letra! #antesqueelmundoseacabe#lgbtq

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Раніше Факти ICTV писали, що актор і співак Рікі Мартін став батьком вчетверте. Він опублікував знімок новонародженого і написав, що у нього народився син.

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