Українська співачка Руслана закликала Євробачення переходити на 100% зелену енергію, адже еко-програми наразі запускає весь світ заради збереження екології планети.

– Я закликаю Євробачення переходити на 100% Renewable Energy. Еко-програми саме зараз запускає весь світ заради збереження екології планети. Музика має соціальну місію. Безліч міжнародних фестивалів та масових заходів, найвідоміші церемонії, як Олімпійські ігри, що мали відбутися цьогоріч в Японії, вже зробили вибір на користь зеленої енергії. Як людина, доля якої пов’язана з Євробаченням всі ці 16 років, я поставила собі за мету переконати пісенний конкурс перейти на 100% Renewables, – зазначила Руслана.

Також Руслана презентуватиме прем’єру міжнародної версії кліпу Ми Вітер – We Are Wind сьогодні на сторінці Facebook о 19.30.

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Його зйомки відбувались за допомогою використання зеленої енергії. Це перше шоу в Україні на чистій енергії.

Окрім того, Руслана Лижичко повідомила, що після прем’єри відбудеться година live-розмови, як Євробачення може зробити перехід на чисту енергію.

– Ми поговоримо з Ola Melzig (керівник Євробачення), з Хансом-Йозефом Фелем, Джайлзом Діксоном. У свою студія до розмови я запросила одних з кращих експертів – Роман Керик, який двічі організовував продакшин Євробачення в Україні та Віктор Куртєв, з яким ми зараз робимо проект, присвячений енергії майбутнього, – розповіла співачка.

Руслана подякувала усій команді, яка перебувала разом з нею 16 років тому у Стамбулі, де Україна вперше перемогла на пісенному конкурсі Євробачення.

До речі, пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися у Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус. Оргкомітет ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік.

Однак був запропонований альтернативний варіант – проведення онлайн-концертів у дні півфіналів (12 і 14 травня) та фіналу конкурсу (16 травня).