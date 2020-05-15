Популярна виконавиця Кеті Перрі представила кліп на трек Daisies, який став лід-синглом з майбутнього альбому.

– Ця пісня про ваші мрії і цілі, які ви хочете досягти. Ця пісня про шлях до своєї мрії та про її досягнення. Не потрібно дозволяти нікому і нічому ставати на вашому шляху, – зазначила Кеті Перрі.

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Співачка зараз вагітна первістком. У кліпі вона постала в ніжній білій сукні та навіть роздяглася на тлі водоспаду.

Нагадаємо, вагітна від Орландо Блума Кеті Перрі 5 березня уперше презентувала кліп на пісню Never Worn White.

Чутки про те, що 35-річна Кеті Перрі вагітна від 43-річного Орландо Блума, з’явилися на початку лютого. Річ у тому, що співачка почала носити неоднозначні вбрання. Навіть одягаючи приталені плаття, артистка примудрялася всіляко прикривати живіт. Однак 5 березня співачка підтвердила ці чутки.