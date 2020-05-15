15 травня вийшов 11 випуск шоу Холостяк 2020. Саме тут глядачі дізналися, що фіналістками романтичного проекту стали Дана та Даша, а от з Вікою холостяк попрощався.

Цього разу Макс разом з дівчатами приїхав у своє рідне місто – Одесу, аби познайомити учасниць зі своїми батьками.

– Дуже пишаюся тим, що я одесит. Обожнюю своє місто. Хоч би куди я поїхав чи полетів, я завжди порівнюю нове місце з Одесою, – поділиться головний герой.

Батьки Холостяка розповіли про болісне розставання сина з дівчиною, з якою він прожив п’ять років.

Перед зустріччю з батьками, чоловік влаштував дівчатам індивідуальні побачення.

Першою була Дана. Зустріч пройшла на березі моря, в одному з найулюбленіших місць холостяка.



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Другою на побачення прийшла Віка – у аеропорт.

Макс подарував дівчині срібний браслет з маленьким літаком.

А от Дашу на побаченні зустрів спочатку Артем – друг Макса. Він зав’язав дівчині очі і провів її в одеський стадіон Чорноморець, де посередині вже стояв накритий стіл.

На церемонії саме Даша отримала першу троянду. Далі холостяк по черзі запрошував на розмову Дану і Віку.

Фінальний епізод шоу Холостяк 10 відбудеться в Барселоні.

Раніше головний герой 10 сезону романтичного шоу Холостяк 34-річний Макс Михайлюк привітав усіх матерів із їхнім святом.