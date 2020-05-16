Наташа Корольова розповіла подробиці розлучення з Ігорем Ніколаєвим

Співачка Наташа Корольова поділилася подробицями розлучення з композитором Ігорем Ніколаєвим, яке сталося 20 років тому.

Артистка розповіла, що щойно у неї з’явилися стосунки з Ніколаєвим, то вона спочатку почувалася чужою в шоу-бізнесовій тусовці. Найсуворішою спочатку була Алла Пугачова.

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– Вона називає його синочком (Ігоря Ніколаєва. – Ред.), а тут він втратив голову, притягнув якусь із Києва молодицю, – розповіла Корольова.

За словами співачки, Пугачова захищала свого композитора як мати. Однак з часом вона стала прихильнішою до юної дружини Ніколаєва. Після розлучення саме від Пугачової Корольова почула потрібні слова, яких їй так не вистачало.

Артистка розповіла, що вважає колишнього чоловіка чудовим музикантом та другом, але жити з ним виявилося непросто.

До слова, через два роки після розлучення Наташа Корольова вийшла заміж за танцюриста Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа.

Раніше Факти ICTV писали, що російських артистів Льва Лещенка та Ігоря Ніколаєва виписали з лікарні. У них діагностували коронавірус.

Джерело: Стархіт