Євробачення 2020: фінальний онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Євробачення 2020 скасували через пандемію коронавірусу, однак організатори вирішили не залишати своїх шанувальників без свята музики у такий складний для всього світу час.

12 та 14 травня пройшли онлайн-концерти, а в день фіналу Євробачення, 16 травня, транслюватиметься Eurovision: Europe Shine A Light. Старт якого запланований на 22.00 за київським часом. Фінальне шоу триватиме близько двох годин.

Однак, організатори прибрали момент змагання.

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Подивитися його можна буде на ТБ і в мережі. В Україні його транслюватиме телеканал UA: Перший. Також Eurovision: Europe Shine A Light можна подивитися на Фактах ICTV.

Онлайн трансляція фінального онлайн-концерт Євробачення 2020 Europe Shine A Light:

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 мав би відбутися у Роттердамі (Нідерланди). Проте пандемія коронавірусу внесла свої коректи в життя людства і свято музики довелося скасувати, аби не ризикувати життям та здоров’ям учасників та глядачів.

Однак організатори конкурсу знайшли вихід, аби не засмучувати прихильників Євробачення зайвий раз. У дні півфіналів (12 та 14 травня) провели онлайн-концерти, під час яких заспівали учасники та запрошені зірки конкурсу минулих років.

Євробачення у звичайному своєму форматі відбудеться лише у 2021 році.