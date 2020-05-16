Співак зі Швеції Монс Сельмерлев випустив з акустичною версією переможної пісні Heroes на альтернативному концерті Євробачення 2020 – Europe Shine A Light.

Зйомки відео для онлайн-концерту проходили на задньому дворі, де Монс грав на гітарі. Ролик присвячений героям нашого часу – медикам, які борються зі смертельним коронавірусом. На відео показані кадри складних буднів медичних працівників в умовах пандемії.

Читайте: Євробачення 2020: фінальний онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Монс Сельмерлев – шведський співак, який здобув перемогу на Євробаченні в 2015 році з піснею Heroes.

Måns Zelmerlöw – Heroes

Раніше Факти ICTV писали, що співачка з Сербії Марія Шерифович стала учасницею концерту Євробачення 2020 під назвою Europe Shine A Light. В його рамках вона заспівала свою переможну пісню Молитва (Molitva).