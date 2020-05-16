Співачка з Сербії Марія Шерифович стала учасницею альтернативного концерту Євробачення 2020 під назвою Europe Shine A Light. В його рамках вона заспівала свою переможну пісню Молитва (Molitva).

Саме з піснею Молитва Марія Шерифович перемогла на Євробаченні у 2007 році. До слова, з тих часів співачка сильно схуднула, однак короткій стрижці вона досі не зраджує.

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Відео Марії Шерифович для Europe Shine A Light присвячено життю людей на карантині, а також проявам людяності в такий складний час.

Марія Шерифович – Молитва (Molitva)

Раніше Факти ICTV писали, що Євробачення у 2021 році пройде в Роттердамі (Нідерланди). Український гурт Go-A представить Україну на Євробаченні в 2021 році.

Фото: serifovic