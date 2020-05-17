Це дійсно серйозно: Успенська повідомила про смерть близьких через Covid-19

Російська співачка Любов Успенська розповіла, що її близькі люди, що живуть за кордоном, померли через коронавірус.

Про це вона повідомила під час прямого ефіру в Instagram.

Успенська закликала підписників серйозно ставитися до пандемії.

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– Виходу немає. І це дійсно серйозно. Будь ласка, не подумайте, що це паніка або фейк… Я сьогодні дізналася про смерть моїх близьких за кордоном, – сказала вона.

Співачка не уточнила про кого саме вона говорила.

Вона додала, що деякі її друзі заразилися Covid-19 і зараз проходять лікування.

Нагадаємо, станом на 17 травня у світі зафіксували 4 635 786 випадків зараження коронавірусом. Помер від Covid-19 311 821 хворий.