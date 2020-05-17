15 травня в Лос-Анджелесі в США помер актор Фред Віллард, який зіграв у культовому серіалі Друзі, а також не менш популярному фільмі Американський пиріг.

Віллард помер у віці 86 років.

Про це повідомив його агент Майкл Айзенштадт.

Читайте: Помер 19-річний футболіст Аталанти Рінальді

За його словами, актор помер з природних причин.

Нагадаємо, Фред Віллард відомий ролями у фільмах Нерви на межі, Третій акт та В очікуванні Гаффмана.

Актор був чотири рази був номінований на телевізійну премію Еммі за ролі в серіалах Американська сімейка і Всі люблять Реймонда. Також на його рахунку нагорода American Comedy Award і BSFC Award.

Джерело: The Hollywood Reporter