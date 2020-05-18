Дана Оханська: біографія учасниці шоу Холостяк 10 сезон

Фінал 10 сезону шоу Холостяк відбудеться вже 22 травня. З часу останньої церемонії троянд залишилося всього дві учасниці – Дана та Даша.

Факти ICTV підготували біографію Дани Оханської, яка потенційно може стати дружиною холостяка.

Біографія Дани Оханської

25-річна учасниця шоу Холостяк займається модельною діяльністю та володіє модельним агентством.

Народилася та проживає у Києві. Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Журналістика.

За знаком зодіаку козеріг. Серед інших захоплень, Дана пише вірші та займається вокалом.

Мама працює бухгалтером, а батько водієм на ЧАЕС. У Дани є сестра Ліза, яка займається перекладацькою діяльністю.

У житті вважає своє ціллю створення гармонійних стосунків. У майбутньому планує розвивати своє модельне агентство та почати поетичний проек.

Також Дана висловлювалась, що хоче створити авторську програму про секс та відносини.

Фіналістка шоу вважає ідеалом чоловіка того, з ким почуватиметься впевненою.

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Дана Оханська: що відомо про фіналістку шоу Холостяк / 5 фотографий

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок, і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.