Телеглядачі обрали найкращу пісню за всю історію Євробачення

Найкращою піснею за всю історію існування пісенного конкурсу Євробачення телеглядачі назвали композицію Waterloo, яку шведський гурт АВВА заспівав на конкурсі у 1974 році.

Голосування організувала Британська корпорація ВВС. У шорт-листі також були композиції Нетти Барзілай, Кончіти Вурст, Gina G і гурту Bucks Fizz.

Читайте: Heroes! Монс Сельмерлев присвятив виступ на Євробаченні 2020 медикам

До слова, пісня Waterloo, з якою гурт виступив і переміг у Брайтоні очолювала хіт-паради Великої Британії і була продана тиражем близько шести мільйонів копій.

Саме ця композиція відкрила АВВА шлях до світової слави.

Нагадаємо, цьогоріч проведення Євробачення скасували через пандемію коронавірусу, але замість нього організували онлайн концерти.

Під час фінального концерту Eurovision: Europe Shine A Light стало відомо, що Євробачення 2021 пройде у Роттердамі.