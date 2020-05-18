Зачекайте Коломбо: Емілі Ратаковскі знялася у крихітному бікіні

Популярна топ-модель Емілі Ратаковскі опублікувала відверту рекламу власного бренду.

Відео вона запостив на своїй сторінці в Instagram.

28-річна Емілі Ратаковскі продемонструвала своїм фоловерам лук з нової колекції її бренду Inamorata Woman.

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Модель позувала у відвертій позі на ліжку в яскравому міні-бікіні та накидці.

Однак на відео з’явилася не лише Емілі Ратаковскі, а й її домашній улюбленець – собака Коломбо.

– Новинка від Inamorata Woman для тебе і твоїх найближчих 5/19. (Зачекайте Коломбо в кінці), – написала модель.

Раніше Факти ICTV писали, що Емілі Ратаковскі поділилася новим фото, на якому постала в відвертому образі. На опублікованому в Insragram знімку зірка позує в чорному пеньюарі, який підкреслює її фігуру.