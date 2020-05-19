Фінал Холостяк 10 відбудеться вже цієї п’ятниці, 22 травня о 19.00.

Макс та дві фіналістки – Даша і Дана, – відправляться у романтичну подорож до Барселони.

В анонсі останнього випуску Холостяк Макс з’являється разом з Дашею.

– У фіналі проекту для Максима і Даші буде все: обійми, поцілунки і 24 години лише для двох.

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Однак Макс також говорить про якесь розчарування у дівчині.

Що він мав на увазі та як розгорнеться фінал найромантичнішого проекту Холостяк, дізнаємось вже зовсім скоро.

Нагадаємо, на 11 церемонії троянд проект покинула Віка, а Даша отримала свою троянду без жодних вагань.